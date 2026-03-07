Головна Київ Новини
Соратник Кличка пояснив, чому в укриття в дитячих садочках пускають не всіх

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Укриття, пристосоване до навчального процесу, в одній з київських шкіл
Заступник голови КМДА: «Загалом з укриттями в місті, вважаю, ми на хорошому рівні»

У Києві укриття облаштовані майже у всіх навчальних закладах, однак у дитячих садках під час повітряної тривоги не можуть перебувати сторонні люди. Це пов’язано з вимогами безпеки для маленьких дітей, пояснив в інтерв'ю «Главкому» депутат Київради та заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За словами Мондриївського, нині укриття, куди можна спуститися під час повітряної тривоги, є майже у 98% освітніх закладів столиці. «Загалом з укриттями в місті, вважаю, ми на хорошому рівні», – зазначив він.

Посадовець розповів, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була значно гіршою: укриття були менш ніж у половині навчальних закладів, а в багатьох випадках йшлося про звичайні підвали, які були зачинені або захаращені.

За його словами, відтоді в більшості комунальних закладів освіти підвали розчистили, відремонтували та обладнали вентиляцією, фактично перетворивши їх на простори подвійного використання, які можуть слугувати укриттями.

Водночас у дитячих садках діють обмеження для сторонніх осіб. «В садочку не можна, бо, згідно з законом, туди, де маленькі діти, доступ сторонніх осіб заборонено», – пояснив посадовець.

Натомість у школах під час повітряної тривоги можуть ховатися і мешканці прилеглих будинків. При цьому, за словами Мондриївського, під час навчального процесу намагаються розділяти дітей і дорослих у різних частинах укриття.

Він також пояснив, чому дитячі садки досі позначені на міській мапі укриттів. За його словами, це пов’язано з початком повномасштабної війни, коли у столиці гостро бракувало сховищ і для громади відкривали майже всі доступні приміщення, зокрема й у закладах дошкільної освіти.

За словами посадовця, нині на мапі укриттів має з’явитися чітка позначка, що сховища у дитячих садках призначені виключно для учасників освітнього процесу. Над актуалізацією цієї інформації вже працюють фахівці.

До слова, в Україні збудують укриття для медичних закладів та дитячих садків. Нові укриття з’являться у шести областях України.

