У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
До робіт залучено 274 одиниці спеціальної техніки
фото: Київавтодор

Поки в Києві працює спецтехніка та снігоплавильні машини, інспектори виписують сотні протоколів за ожеледицю, а прокуратура оголошує підозри дорожникам через масовий травматизм киян

У столиці триває очищення вулично-дорожньої мережі від снігу. Комунальники прибирають сніг та обробляють дороги, тротуари та пішохідні зони протиожеледними засобами, щоб забезпечити безпечний рух для водіїв і пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», до робіт залучено 274 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, ручне прибирання забезпечують 435 працівників у складі 66 бригад. Вони очищають вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші місця, де не може працювати техніка.

Нагадаємо, за даними Департаменту територіального контролю, лише за одну добу, 17 лютого, інспектори виписали 377 приписів та склали 67 адмінпротоколів за неякісне прибирання снігу та льоду.

Проте ситуація вже вийшла за межі штрафів. Через критичний стан доріг та тротуарів столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів). Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: 6 169 осіб звернулися до травмпунктів цієї зими, з них 1 221 особа потребувала термінової госпіталізації.

До слова, у центральних районах столиці до прибирання вулиць залучили мобільні снігоплавильні установки Tregan 60-PD. Техніка дозволяє утилізувати сніг на місці, не витрачаючи ресурс на його вивезення.

У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
