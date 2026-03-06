Головна Київ Новини
У Києві оголошена повітряна тривога

glavcom.ua
фото: glavcom.ua

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У Києві о 18:48 оголосили повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

 

