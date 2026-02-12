У шести областях України з’являться нові укриття для лікарень та дитсадків – голова МВС

Укриття збудують за кошти від програми ЄС з підтримки України

Сім нових укриттів збудують в низці областей

В Україні збудують укриття для медичних закладів та дитячих садків. Нові укриття з’являться у шести областях України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

Укриття збудують у Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях, які постійно піддаються атаці ворога. Всього буде побудовано чотири укриття для лікарень та три для дитячих садків.

«Відбір проєктів відбувався у взаємодії із громадами. Ми переглянули підходи, щоб перш за все підтримати регіони, наближені до лінії фронту, адже там потреба у безпековій інфраструктурі є найбільш гострою», – йдеться у повідомленні Ігоря Клименка. Укриття збудують за кошти від програми ЄС з підтримки України Ukraine Facility.

За реалізацію проєкту відповідатиме Литовське Центральне агентство з управління проєктами (CPMA) та Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel. Голова МВС України також повідомив, що цей проєкт лише початок, незабаром продовжиться розгляд нових проєктів. Завдяки цьому є ймовірність зведення укриттів у кожному населеному пункті.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях. Уряд спрямовує кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» мер міста Ігор Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка. Через постійні обстріли Харків вимушений будувати підземні простори та відкривати підземні школи.