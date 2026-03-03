Викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень

Встановлено щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 млн грн

У Києві викрито трьох «спадкових ясновидиць», які обманом виманили у родин загиблих та зниклих безвісти військових 1,4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані «спадкові ясновидиці» рекламували свої здібності на інтернет-платформах. Вони обіцяли «відповіді на всі питання», зняття «проклять», вирішення любовних проблем і навіть «повернення» рідних із небуття.

«Особливо цинічно вони діяли щодо родин військових – вселяючи жінкам хибну надію, запевняли, що їхні чоловіки живі та невдовзі повернуться додому. Психологічно пригнічені клієнтки знову і знову зверталися по «віщування», прагнучи почути бодай якусь надію», – йдеться у повідомленні.

Звичайні побутові речі «спадкові ясновидиці» видавали за «магічну атрибутику» фото: поліція Києва/Facebook

Повідомляється, що одна з дружин загиблого військового перерахувала «ворожці» майже 1 млн грн. За кожну консультацію, «зняття проклять» чи «очищення карми» вона платила від 6 до 50 тис. грн.

Інша підозрювана, йдеться у повідомленні, переконала клієнтку у необхідності «зняти порчу». Загалом жінка заплатила їй 370 тис. грн, включно з оплатою «магічних свічок» по 5 тис. грн за штуку.

Повідомляється, що підозрювані також залякували жінок: мовляв, якщо не провести всі обряди до кінця, біда станеться з іншими членами їхніх родин, це змушувало потерпілих проходити кілька сеансів і щоразу сплачувати значні суми.

Затримання підозрюваного фото: поліція Києва/Facebook

Встановлено щонайменше трьох потерпілих, яким завдано збитків на 1,4 млн грн, триває встановлення інших потерпілих.

Обшук у помешканні підозрюваних фото: поліція Києва/Facebook

Як повідомила пресслужба столичної поліції, розробила злочинну схему 50-річна мешканка Черкаської області. Вона долучила до «бізнесу» своїх непрацевлаштованих родичів та знайомих віком від 18 до 60 років. Отримані ресурси жінка у подальшому витрачала на власні потреби та розподіляла між спільниками.

«Члени угруповання діяли через створені вебресурси езотеричної тематики, телефонний зв’язок та месенджери. Для збільшення охоплення вони фінансували таргетовану рекламу своїх «послуг» в інтернеті», – повідомили у поліції.

Гроші, виявлені під час обшуку фото: поліція Києва/Facebook

Слідство встановило, що зловмисники вводили потерпілих в оману щодо нібито наявності у фігурантів надприродних здібностей, переконували у неминучості негативних наслідків у разі відмови від «обрядів» та вимагали перерахування коштів. Звичайні побутові речі при цьому видавали за «магічну атрибутику».

«Зловмисники переконували постраждалих надсилати їм вироби із золота або оформлювати кредити в установах мікрозаймів та здавати до ломбарду цінності, аби надіслати гроші на підконтрольні зловмисникам рахунки. Це фігуранти обговорювали між собою із насмішками над жертвами», – додали у поліції.

За інформацією столичної поліції, зловмисники за допомогою психологічного тиску та залякувань спонукали дружину загиблого воїна перерахувати кошти з державної виплати у зв’язку із загибеллю чоловіка. Серед потерпілих також є військовослужбовці Збройних сил України та члени їхніх сімей.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва усім трьом «ясновидицям» повідомлено про підозру. Їх дії кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, у Львівській області затримали чоловіка, який видурив у родичів безвісти зниклого військового понад 2,1 млн грн. За даними слідства, чоловік познайомився з родиною зниклого на Бахмутському напрямку на похоронах іншого бійця. Він переконав їх, що нібито має необхідні звʼязки у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, запевнив, що може знайти та повернути зниклого.