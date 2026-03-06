У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть перейти в укриття
О 22:28 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА та балістичного озброєння.
О 22:58 у столиці оголосили відбій.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, 6 березня на фронті відбулося 135 бойових зіткнення.
Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб, застосував 3565 дронів-камікадзе та здійснив 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
