Тривога у Києві та низці областей тривала 15 хвилин

У суботу, 21 лютого, о 15:05, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Це вже друга повітряна тривога за останні три години, інформує «Главком».

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Повітряні сили також попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння… Швидкісна ціль на Дніпропетровщину», – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Уже о 15:20 у Києві, а згодом і у інших областях, почав лунати відбій. Таким чином, тривога тривала чверть години.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.

До слова, інженерні війська Сил підтримки ЗСУ разом із інженерними підрозділами інших родів військ підбили підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Завдяки масованому використанню технологій дистанційного мінування вдалося ліквідувати майже 700 загарбників та знищити понад сотню одиниць ворожої техніки.