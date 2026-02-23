Головна Київ Новини
До Києва прибув спікер Сейму Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польський політик проведе перемовини з українською владою
Влодзімєж Чажастий здійснив перший візит до столиці України

До Києва з візитом прибув маршалок Сейму Республіки Польща Влодзімєж Чажастий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами голови парламенту, це перший візит Чажастого до столиці України – і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу. «Попереду – зустрічі та змістовні розмови», – зазначив Стефанчук.

Спікер польського Сейму (ліворуч) та голова українського парламенту (праворуч)
Нагадаємо, маршалок польського Сейму Влодзімєж Чажастий оголосив про готовність Варшави надати всебічну підтримку Україні у проведенні майбутніх президентських або парламентських виборів.

За словами Чажастого, ініціатива стосується не лише традиційного спостереження за процесом, а передусім глибокої правової та логістичної допомоги. Польща усвідомлює масштаб викликів, оскільки на її території зараз перебуває близько 2 млн українців, а загалом у Європі – понад 8 млн громадян України, які мають право голосу.

Польський парламент вважає організацію голосування для мільйонів біженців «колосальним завданням», тому готовий ділитися ресурсами. Сторони вже домовилися про створення спеціальної групи, яка визначить конкретний обсяг допомоги та сформує команду фахівців.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює систему підтримки українських біженців, передбачивши перенесення спеціальних механізмів допомоги до загального закону про надання захисту іноземцям. Раніше Чажастий заявляв, що допомога українцям, які після початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли прихисток у Польщі, не може бути хаотичною, а має бути відповідальною.

