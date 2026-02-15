У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам можна виходити з укриття

У Києві о 08:54 оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. О 9:17 було оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.