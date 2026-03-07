Головна Київ Новини
Росія атакує Київ ракетами та дронами (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія атакує Київ ракетами та дронами (оновлюється)
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
фото: glavcom.ua

Станом на 02:27 загроза ракетного удару та БпЛА зберігається

У ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдають ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками, пише «Главком».

У регіоні працює ППО. Столична влада закликала громадян перейти в безпечні місця.

За повідомленням моніторингових каналів, лише за одну годину по місту було застосовано більше 10 ракет. 

Відомо, що перші наслідки атаки вже фіксуються у Деснянському районі столиці. Подробиці уточнюються.

Новина доповнюється...

