Росія атакує Київ ракетами та дронами (оновлюється)

Станом на 02:27 загроза ракетного удару та БпЛА зберігається

У ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдають ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками, пише «Главком».

У регіоні працює ППО. Столична влада закликала громадян перейти в безпечні місця.

За повідомленням моніторингових каналів, лише за одну годину по місту було застосовано більше 10 ракет.

Відомо, що перші наслідки атаки вже фіксуються у Деснянському районі столиці. Подробиці уточнюються.

Новина доповнюється...