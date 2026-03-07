У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Читайте нас у

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб, застосував 3565 дронів-камікадзе та здійснив 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

О 00:48 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

