У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття
О 00:48 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, 6 березня на фронті відбулося 135 бойових зіткнення.
Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб, застосував 3565 дронів-камікадзе та здійснив 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
