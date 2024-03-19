Соратник Кличка задекларував 34 самовари
Депутат Костюшко переконує: Самовари – спосіб захисту від стресів
Київський депутат Олег Костюшко, у власності якого перебуває 19 земельних ділянок, задекларував колекцію із 34 самоварів. Про це стало відомо із декларацій депутата, які дослідив Рух «Чесно».
Повідомляється, що Олег Костюшко із фракції «Удару» є прихильником антикварних виробів, тож задекларував колекцію старовинних самоварів, загальна кількість яких складає 34 одиниці. Про це політик писав у 2020 році на сторінці у Facebook, зазначивши, що таке захоплення «виникло як спосіб захисту від стресів».
До слова, на своєму YouTube-каналі Костюшко публікував відеоурок, як правильно користуватися самоваром.
«Я колекціоную самовари лише ті, які ми із сім’єю використовуємо в побуті. Мені подобається купити на блошиному ринку старий, занедбаний прилад і дати йому друге життя! А ще я часто думаю про господарів, які володіли цими самоварами раніше», – зазначав Костюшко.
У декларації депутата зазначена вартість лише 17 самоварів з 34, і вона складає разом 480 тис. грн. Примітно й те, що колекція депутата поповнювалася чотири роки поспіль саме 31 грудня – тоді додавалися старовинні самовари у кількості трьох або восьми одиниць.
Про самовари депутата Костюшка Рух «Чесно» писав і за минулого скликання Київради – він був депутатом від БПП «Солідарність». З того часу в колекцію депутата додалося 11 самоварів.
Вадим Іванченко із фракції «Єдності» є більш «класичним» колекціонером: у його власності перебувають ікони та ювелірні вироби. Колекція ікон на дату набуття вартувала 450 тис. грн, а колекція діамантів обсягом 45 одиниць – 180 тис.
Колекція ікон Вадима Іванченка на дату набуття вартувала 450 тис. грн, а колекція діамантів обсягом 45 одиниць – 180 тис.
Нагадаємо, деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га. Сторожук, Костюшко, Москаль, Яловий, Маленко – депутати з найбільшою кількістю землі у деклараціях.
Також повідомлялося, що сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн).
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