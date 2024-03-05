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Масштабний збій Facebook та Instagram. Meta зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масштабний збій Facebook та Instagram. Meta зробила заяву
У соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій
фото з відкритих джерел

Meta активно працює над розв'язанням проблем зі збоєм Facebook та Instagram

Компанія Meta знає про проблеми з соцмережами Facebook та Instagram. Про це повідомив речник Meta Енді Стоун у дописі у соцмережі X.

«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз ми над цим працюємо», – пояснив він.

Речник Meta Енді Стоун відреагував на збій соцмереж
Речник Meta Енді Стоун відреагував на збій соцмереж
фото: скріншот

Нагадаємо, у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх «викинуло» з їхніх облікових записів. 

Станом на 18:00, кількість скарг на Facebook вже перейшов позначку у 500 тис. Так само збільшилися скарги і в інших соцмережах. Крім того, збій зафіксовано в Instagram. Кількість скарг вже перейшла позначку у 75 тис.

До слова,  у Червоному морі перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Теги: соцмережі Instagram Facebook Meta збій

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