Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент пропонує посилити покарання за порушення санкцій ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент пропонує посилити покарання за порушення санкцій ЄС
За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати
фото з відкритих джерел

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами

Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Про це йдеться на сайті Європарламенту

За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 – утримались.

Відповідна директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу – наприклад не замороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї тощо.

Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС – наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, – і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас уточнюється, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами, які будуть каратись штрафами. Для цього суди матимуть «широкий спектр засобів для покарання порушників».

Для набуття чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу. Після цього вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.

Як повідомлялося, деякі литовські компанії й досі співпрацюють зі структурами у РФ і допомагають обходити санкції.

Раніше стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції.

До слова, ЄС зберігає заблоковані російські активи на суму понад 200 млрд євро. З початку повномасштабної війни країни-члени спільноти сперечалися про те, чи можна використати гроші. Зараз справи пожвавлюються: адже відсотки з активів мають допомогти Україні. Втім, Євросоюз має намір конфіскувати заморожені активи країни-агресора лише тоді, коли Росія відмовиться виплатити Україні репарації після завершення війни.

Читайте також: Санкції та атаки безпілотників завдали серйозного удару по РФ
Теги: Європарламент росія санкції кримінал депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі
У Казані горить вище танкове училище (відео)
7 березня, 12:13
ІТ-армія підірвала роботу Mаil.гu
Українська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії
29 лютого, 16:27
Цей рік буде дуже непростим для України та світу
План України на 2024-й рік – пережити
28 лютого, 10:31
Противник заздалегідь розробив відповідний план-графік переміщення своїх військ з Лиманського напрямку на Авдіївський
Чому Росія обрала Авдіївку? Про рішення та наслідки
26 лютого, 11:11
Під російські обмеження потрапили посадовці, які займаються створенням трибуналу проти РФ
13-й пакет санкцій проти Росії. Кремль підготував відповідь
23 лютого, 15:11
Байден заявив, що Путін несе відповідальність за смерть Навального
Байден зробив заяву щодо смерті Навального
16 лютого, 20:25
Росіяни приносять квіти до пам'ятників жертв політичних репресій у пам'ять про Навального
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
16 лютого, 18:19
Польща піднімала у небо винищувачі
Під час ракетного удару РФ по Україні Польща піднімала бойову авіацію
15 лютого, 08:39
Обсяг грошових переказів від мігрантів з Євросоюзу зростає
Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat
13 лютого, 13:24

Політика

Європарламент пропонує посилити покарання за порушення санкцій ЄС
Європарламент пропонує посилити покарання за порушення санкцій ЄС
РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії
РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії
Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін
Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін
Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку
Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
26K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
22K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
14K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
14K
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua