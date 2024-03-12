Європарламент пропонує посилити покарання за порушення санкцій ЄС

За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами

Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Про це йдеться на сайті Європарламенту

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За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 – утримались.

Відповідна директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу – наприклад не замороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї тощо.

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Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС – наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, – і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас уточнюється, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Порушення та обхід санкцій Європейського Союзу директива пропонує вважати кримінальними злочинами, які будуть каратись штрафами. Для цього суди матимуть «широкий спектр засобів для покарання порушників».

Для набуття чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу. Після цього вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.

Як повідомлялося, деякі литовські компанії й досі співпрацюють зі структурами у РФ і допомагають обходити санкції.

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Раніше стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції.

До слова, ЄС зберігає заблоковані російські активи на суму понад 200 млрд євро. З початку повномасштабної війни країни-члени спільноти сперечалися про те, чи можна використати гроші. Зараз справи пожвавлюються: адже відсотки з активів мають допомогти Україні. Втім, Євросоюз має намір конфіскувати заморожені активи країни-агресора лише тоді, коли Росія відмовиться виплатити Україні репарації після завершення війни.