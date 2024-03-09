В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури

Медики кілька годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося

В Ужгороді 9 березня попрощались з Георгієм Гібаловим – учнем 10-го класу, який 7 березня раптово помер під час уроку фізкультури. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради та журналіст Віталій Глагола.

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«Сьогодні в Ужгороді попрощалися із Георгієм Гібаловим – учнем, який раптово помер на уроці в школі. У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця», – повідомив Глагола.

Школяру раптово стало зле під час уроку фізкультури. Медики кілька годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося.

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Відомо, що Георгій Гібалов був спортсменом.

«Немає слів, щоб описати наш сум і біль цієї втрати. Георгій Гібалов, плавець СК «ОЛІМПіК», щирий, добрий, відповідальний, наполегливий та завзятий, завжди усміхнений, хороший друг та справжній спортсмен. Георгій, назавжди залишиться живим в нашій серцях та памʼяті», – написали на сторінці спортивного клубу.

Нагадаємо, 8 березня російські загарбники вдарили по Херсону. Унаслідок ворожої атаки було поранено дитину.