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В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця»
фото з відкритих джерел

Медики кілька годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося

В Ужгороді 9 березня попрощались з Георгієм Гібаловим – учнем 10-го класу, який 7 березня раптово помер під час уроку фізкультури. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради та журналіст Віталій Глагола.

«Сьогодні в Ужгороді попрощалися із Георгієм Гібаловим – учнем, який раптово помер на уроці в школі. У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця», – повідомив Глагола.

В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури фото 1

Школяру раптово стало зле під час уроку фізкультури. Медики кілька годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося.

Відомо, що Георгій Гібалов був спортсменом.

«Немає слів, щоб описати наш сум і біль цієї втрати. Георгій Гібалов, плавець СК «ОЛІМПіК», щирий, добрий, відповідальний, наполегливий та завзятий, завжди усміхнений, хороший друг та справжній спортсмен. Георгій, назавжди залишиться живим в нашій серцях та памʼяті», – написали на сторінці спортивного клубу.

Нагадаємо, 8 березня російські загарбники вдарили по Херсону. Унаслідок ворожої атаки було поранено дитину

 

Теги: депутат журналіст втрати експертиза

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