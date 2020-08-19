Спалах коронавірусу в Києві: Кличко оприлюднив невтішні дані (карта)
За минулу добу до лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів із коронавірусом
За минулу добу ще в 215 мешканців Києва виявили захворювання на коронавірус, 13 із них – діти. Про це столичний мер Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 із них – діти. На сьогодні в столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - зазначив він.
Серед тих, хто захворіли:
- 110 жінок віком від 18 до 90 років,
- 5 дівчаток від 3 до 17 років,
- 92 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв,
- 8 хлопчиків від 1 року до 17.
Захворіли, зокрема, шестеро медиків.
Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, у Подільському – 26 та в Деснянському районі – 22 випадки.
«Будьте обережними й дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Нагадаємо, минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.
Станом на ранок 19 серпня у Києві підтверджено 10945 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 215 осіб.