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    Експерти прогнозують різке зростання захворюваності на Covid-19 у Києві

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    Експерти прогнозують різке зростання захворюваності на Covid-19 у Києві

    Підйом захворюваності очікується через два тижні

    Епідеміологічна ситуація в Києві, як і в цілому в Україні, буде погіршуватися. Зростатиме захворюваність на коронавірус.

    Про це у коментарі РБК-Україна повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

    За його словами, ситуація з Covid-19 покращуватися не буде. «Наприкінці серпня - початку вересня підйом захворюваності, природньої захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим в організованих колективах», - сказав Рубан.

    Він повідомив, що наступний перегляд рівнів епідеміологічної небезпеки буде проводитися через два тижні.

    «Що стосується епідеміологічної ситуації в Києві - сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у вузах, гуртожитках, навчальних закладах», - зазначив Рубан.

    Він відмітив, що сьогодні основна задача - стабілізувати ситуацію. «Цього можна досягнути завдяки своєчасному епідеміологічному розслідуванню, своєчасною ізоляцією та проведенням масового тестування», - сказав Рубан.

    Нагадаємо, минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Станом на ранок 19 серпня у Києві підтверджено 10945 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 215 осіб.

    Київ епідемія кияни коронавірус
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