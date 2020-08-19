Експерти прогнозують різке зростання захворюваності на Covid-19 у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підйом захворюваності очікується через два тижні

Епідеміологічна ситуація в Києві, як і в цілому в Україні, буде погіршуватися. Зростатиме захворюваність на коронавірус.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, ситуація з Covid-19 покращуватися не буде. «Наприкінці серпня - початку вересня підйом захворюваності, природньої захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим в організованих колективах», - сказав Рубан.

Він повідомив, що наступний перегляд рівнів епідеміологічної небезпеки буде проводитися через два тижні.

«Що стосується епідеміологічної ситуації в Києві - сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у вузах, гуртожитках, навчальних закладах», - зазначив Рубан.

Він відмітив, що сьогодні основна задача - стабілізувати ситуацію. «Цього можна досягнути завдяки своєчасному епідеміологічному розслідуванню, своєчасною ізоляцією та проведенням масового тестування», - сказав Рубан.

Нагадаємо, минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 19 серпня у Києві підтверджено 10945 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 215 осіб.