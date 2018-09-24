Спецпризначенці затримали киянина, який погрожував сусідам зброєю



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У помешканні дебошира виявили два мисливських карабіни та 17 пістолетів пневматичної та шумової дії з ознаками переробки та патрони різних калібрів

До чергової частини Святошинського управління поліції зателефонували мешканці будинку на вулиці Симиренка із заявою вжити заходи щодо сусіда, який погрожує їм зброєю.

Перебуваючи напідпитку, чоловік вийшов на балкон і почав нецензурно лаятися. На зауваження правопорушник став погрожувати рушницею.

На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники спецпідрозділу КОРД, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського УП ГУНП у Києві Віталій Ясинський, на місці правоохоронці поспілкувалися зі свідками події, після чого спробували зупинити дії дебошира. Однак той забарикадувався у своєму помешканні, а відтак від надання пояснень категорично відмовився і продовжував погрожувати вже поліцейським.

«Перемовини не дали результату, тому аби потрапити у квартиру, задіяли спецпризначенців КОРДу. 44-річного власника оселі затримали на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після огляду приміщення виявили два мисливських карабіни із патронами до них, які офіційно зареєстровані, та сімнадцять пістолетів пневматичної та шумової дії з ознаками переробки та патрони різних калібрів. Вилучене направили на експертизу», - зазначив правоохоронець.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Із затриманим працюють слідчі, вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу.