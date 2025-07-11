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Печерський суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під домашній арешт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Печерський суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під домашній арешт
8 квітня Володимир Бондаренко заявив про дострокове припинення повноважень заступника міського голови – секретаря Київради
фото: Київ24

10 липня правоохоронці повідомили Володимиру Бондаренкку про підозру

Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 липня, обрав запобіжний захід для колишнього секретаря Київради, ексрадника та заступника Київського міського голови Володимира Бондаренка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Бондаренка.

«Печерський районний суд міста Києва обрав мені запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вважаю це судове рішення повністю необґрунтованим. Боремося далі», – написав політик.

За словами Бондаренка, «політична мотивація вчергове перемогла закон». «Бажання взяти Київ під контроль затьмарює усе інше. Бажання прибрати депутатів Київської міської ради із зали – у хід йдуть всі методи. Бо потрібно усунути Київського міського голову», – додав Бондаренко.

Нагадаємо, 10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. 

Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

Як повідомлялося, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

Теги: корупція в Україні суд Київрада КМДА Володимир Бондаренко Київ

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