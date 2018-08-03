Справу головбуха «Зали офіційних делегацій» на 8 млн грн розглянуть повторно



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Апеляційний суд скасував виправдувальний вирок колишньому головному бухгалтеру підприємства

Прокуратура Київської області в суді апеляційної інстанції домоглася скасування виправдувального вироку стосовно колишнього головного бухгалтера ДП «Зала офіційних делегацій», яка спричинила державі збитки на майже 8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді головного бухгалтера державного підприємства «Зала офіційних делегацій», зловмисниця не контролювала повноту отриманих доходів від оплати за користування послугами, що призвело до завдання підприємству збитків на суму майже 8 млн грн.

Так, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності з’ясовано, що підприємством надавались послуги готівковим коштом особам державної влади, іншим юридичним особам без укладання відповідних договорів або за заниженою вартістю, що призвело до спричинення збитків на вказану суму.

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до Бориспільського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно зловмисниці за ч.2 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило завдання тяжких наслідків) КК України. Судом першої інстанції обвинувачену визнано невинуватою в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

Принципово не погоджуючись із вказаним рішенням суду, прокуратурою Київської області оскаржено його до апеляційної інстанції. Так, Апеляційним судом Київської області задоволено апеляційну скаргу прокуратури та скасовано вирок суду першої інстанції і призначено новий розгляд в суді першої інстанції.