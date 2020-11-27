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    Стала відома дата другого туру виборів ректора Університету Шевченка

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    <p>У першому турі виборів ректора&nbsp;КНУ імені Тараса Шевченка&nbsp;жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів</p> - Стала відома дата другого туру виборів ректора Університету Шевченка

    У першому турі виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів

    До другого туру виходять Володимир Бугров та Сергій Вижва

    Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройде в п’ятницю, 4 грудня.

    Про це повідомляє пресслужба вишу.

    Другий тур відбудеться у зв'язку з тим, що в першому турі жоден з кандидатів не набрав 50 плюс 1 голос від загального числа виборців, що мають право брати участь у виборах ректора університету.

    До другого туру виходять Володимир Бугров, який набрав 42,75% голосів та Сергій Вижва, який набрав 7% голосів.

    Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.

    Як відомо, 25 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.

    Детальніше читайте у матеріалах:
    Теги: Київ вибори освіта вуз інклюзивна освіта університет
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