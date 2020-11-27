Стала відома дата другого туру виборів ректора Університету Шевченка
У першому турі виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів
До другого туру виходять Володимир Бугров та Сергій Вижва
Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройде в п’ятницю, 4 грудня.
Про це повідомляє пресслужба вишу.
Другий тур відбудеться у зв'язку з тим, що в першому турі жоден з кандидатів не набрав 50 плюс 1 голос від загального числа виборців, що мають право брати участь у виборах ректора університету.
До другого туру виходять Володимир Бугров, який набрав 42,75% голосів та Сергій Вижва, який набрав 7% голосів.
Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.
Як відомо, 25 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.