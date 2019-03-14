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    Стали відомі нові деталі у справі загибелі працівника Адміністрації президента

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    Тіло чоловіка було виявлено на вулиці Багговутівській - Стали відомі нові деталі у справі загибелі працівника Адміністрації президента
    Тіло чоловіка було виявлено на вулиці Багговутівській
    Фото: Інформатор

    ЗМІ повідомляють, що правоохоронці вже затримали підозрюваних у злочині

    Співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, якого виявили мертвим 14 березня біля церкви у Шевченківському районі Києва, пограбували.

    «У нього вкрали телефон і банківську картку. На тілі немає явних ознак насильства. Лише кров з носа», - повідомило  «Українській правді» джерело в АП.

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    За його даними, правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.

    Раніше повідомлялося, що вранці 14 березня в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви. 

    Особа чоловіка встановлена. Як повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у Києві, це головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

    Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події. 

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