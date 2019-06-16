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    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)

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    Вибух стався не в житловому будинку, як повідомлялося раніше, а в одному із гаражів у дворі - Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Вибух стався не в житловому будинку, як повідомлялося раніше, а в одному із гаражів у дворі
    Фото: Укрінформ

    Від трьох гаражів після вибуху майже нічого не залишилось

    Сильний вибух на столичній вулиці Тургенівській, 16, стався не у триповерховому будинку за цією адресою, а в одному із гаражів у дворі.

    Як повідомляє «Укрінформ», вибухнули шість гаражів, від трьох з них майже нічого не залишилось.

    Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Вона також зруйнувала ганок сусіднього будинку, уламки розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч авто.

    Також зазначається, що вибух було чутно на відстані 4-5 кілометрів. За попередньою інформацією вибухнув газ.

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    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)
    Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)

    Раніше повідомлялося, що у центральній частині Києва на вулиці Тургенівській вночі прогримів потужний вибух.

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