Стали відомі подробиці вибуху в центрі Києва (фото)



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Вибух стався не в житловому будинку, як повідомлялося раніше, а в одному із гаражів у дворі Фото: Укрінформ

Від трьох гаражів після вибуху майже нічого не залишилось

Сильний вибух на столичній вулиці Тургенівській, 16, стався не у триповерховому будинку за цією адресою, а в одному із гаражів у дворі.

Як повідомляє «Укрінформ», вибухнули шість гаражів, від трьох з них майже нічого не залишилось.

Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Вона також зруйнувала ганок сусіднього будинку, уламки розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч авто.

Також зазначається, що вибух було чутно на відстані 4-5 кілометрів. За попередньою інформацією вибухнув газ.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Києва на вулиці Тургенівській вночі прогримів потужний вибух.