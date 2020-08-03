Стали відомі вимоги чоловіка, що погрожує підірвати будівлю в центрі Києва



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Поліція оточила місце спецоперації Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Терорист вимагає виходу у прямий ефір

Чоловік, який погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у столичному бізнес-центрі «Леонардо», вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

«Поліція оточила місце операції. Зараз зі злочинцем ведуться переговори. Ми вимагаємо, щоб він здався. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав інтерв'ю. Ситуація розгортається за сценарієм, як це було у Луцьку. Однак на сьогоднішній момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжня зброя, на відміну від Луцька, де воно точно було», - сказав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Наразі введено в дію план спеціальної операції «Бумеранг».

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.