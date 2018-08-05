Стало відомо, коли баржа з кавунами відправиться до Києва



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Баржу з кавунами планують відправити десь 8-го серпня

Першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15-ти років, баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планують відправити по Дніпру з міста Гола Пристань в середині наступного тижня. Про це у розмові з «Укрінформом» розповів Голопристанський міський голова Олександр Бабич.

«Баржу з кавунами планують відправити від нас на Київ десь 8-го серпня», - заявив Бабич.

Проте, скільки тонн кавунів буде завантажено на це судно наразі невідомо. "»З цього приводу не можу поки що нічого сказати», - зазначив мер.

Як повідомлялося, першу у 2018 році баржу з херсонським кавунами планували відправити з міста Гола Пристань до Києва ще 25-26 липня. Але згодом розпочалися дощі, і відправлення перенесли на 5 серпня. З'явитися ці кавуни, якби їх відправили 5 серпня, мали б у супермаркетах Києва після 10 серпня. Відтак, з огляду на нову чергову затримку із відправлення баржі дата надходження херсонських кавунів у столичну торговельну мережу теж переноситься на пізніший строк.

Як повідомлялося, 30 липня 2017 року вперше за останні 14 років Херсонщина відправила свої знамениті кавуни до Києва річковим транспортом по Дніпру. Від причалу зерноперевантажувального терміналу у пониззі Дніпра у місті Гола Пристань, відчалила баржа, завантажена 250-ма тоннами кавунів, вирощених херсонськими фермерами.

4 серпня баржа з кавунами прибула до Переяслава-Хмельницького Київської області. Звідти солодка херсонська ягода була доставлена у столицю автотранспортом до супермаркетів і розпродана киянам та гостям столиці за два дні. Ця перша баржа з херсонськими кавунами стала і останньою у 2017 році.