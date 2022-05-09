Стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині

Критичних руйнувань завдано в семи громадах Київської області

Внаслідок бойових дій у Київській області зруйновано понад 4 тис. житлових будинків: приватних і багатоповерхових. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Руйнування зафіксовано у 46 з 69 громад Київської області (66,7%).

Критичних руйнувань завдано в:

Бучанській,

Ірпінській,

Гостомельській,

Бородянській,

Макарівській,

Великодимерській,

Пісківській територіальних громадах.

«Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини», – повідомив Павлюк.

Крім житлової інфраструктури, на Київщині внаслідок бойових дій серйозно постраждала й дорожня. Наразі дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами.

Нещодавно 120 архітекторів України прибули до Ірпеня, щоб відновити місто.