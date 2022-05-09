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    Стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині

    Внаслідок бойових дій на Київщині, зокрема, серйозно постраждав Ірпінь - Стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині
    Внаслідок бойових дій на Київщині, зокрема, серйозно постраждав Ірпінь
    фото з відкритих джерел

    Критичних руйнувань завдано в семи громадах Київської області

    Внаслідок бойових дій у Київській області зруйновано понад 4 тис. житлових будинків: приватних і багатоповерхових. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

    Руйнування зафіксовано у 46 з 69 громад Київської області (66,7%).

    Критичних руйнувань завдано в:

    • Бучанській,
    • Ірпінській,
    • Гостомельській,
    • Бородянській,
    • Макарівській,
    • Великодимерській,
    • Пісківській територіальних громадах.

    «Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини», – повідомив Павлюк.

    Крім житлової інфраструктури, на Київщині внаслідок бойових дій серйозно постраждала й дорожня. Наразі дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами.

    Нещодавно 120 архітекторів України прибули до Ірпеня, щоб відновити місто.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині