На Київщині вже виявлено вісім масових поховань мирних жителів

У Київській області знайдено понад 1200 тіл людей, вбитих росіянами

На звільнених від окупантів територіях Київської області правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, передає Укрінформ.

«Таких у нас вісім. І фактично у цих восьми похованнях ми знайшли 148 осіб», - заявив він.

За даними Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження. Наразі триває судово-медична експертиза, «і вона більш конкретно нам надасть інформацію».

Він також повідомив, що загалом із 1202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 з них залишаються наразі не встановленими.

«Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Тобто ми працюємо кожного дня над цим питанням», - запевнив правоохоронець.

Як повідомлялося, 29 квітня на території Бучанського району було виявлено чергову братську могилу українців, закатованих окупантами.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Також сьогодні МВС назвало кількість заяв про зникнення, поданих з початку російської агресії.