Стало відомо, скільки мешканців столиці користуються «Карткою киянина»



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В найближчі місяці картки киянина потребуватимуть школярі та студенти

«Карткою киянина» наразі користуються 630 тисяч мешканців столиці. Як повідомив на брифінгу, присвяченому впровадженню «Картки киянина» при купівлі хліба, заступник начальника Головного управління Ощадбанку у Києві та Київській області з роздрібного бізнесу Олег Римарєв, до кінця тижня картки видадуть ще 20 тисячам клієнтів.

Але ідея впровадження «Картки киянина» із самого початку була така, аби її мали всі кияни. В найближчі місяці її потребуватимуть школярі та студенти, які мають у Києві пільги на проїзд й зобов’язані валідувати картку у транспорті міста.

«Можливості картки – безмежні, - переконаний Римарєв. – Її три основні складові – соціальна (де містяться всі дані про власника, прописаний пільговий статус людини, що дає права на знижки в аптеках, магазинах й т. ін.), транспортна, банківська. Банківська складова дає доступ до всіх банківських операцій, покупок, знижок, платежів, отримання зарплати й пенсії, забезпечує платежі за комунальні послуги в Ощад 24/7 й багато іншого. За допомогою Картки киянина можна записати й дитину у дитсадок, й навіть проголосувати за проект у програмі «Громадський бюджет». Тому ми вважаємо, що Картка киянина потрібна всім містянам, а не тільки пільговикам».

«Стосовно використання «Картки киянина» пільговиками й пенсіонерами у столичному транспорті, то кияни вже активно валідують свій проїзд у транспорті. Вони відмітилися у тролейбусах, трамваях, автобусах вже 169 тисяч разів. Можливо, колись у майбутньому, Картка киянина знадобиться й для монетизації пільг на проїзд у транспорті, - пояснив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. – Наразі пільговики столиці необмежено можуть користуватися правом на безоплатний проїзд у громадському транспорті на підставі картки. Поки Кабінет міністрів не прийме відповідне розпорядження влада Києва не монетизуватиме проїзд для пільговиків».

Нагадаємо, «Картка киянина» дасть пільги при купівлі хліба.