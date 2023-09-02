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Новий намісник Лаври розповів про російську агентуру у святині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий намісник Лаври розповів про російську агентуру у святині
фото: glavcom.ua

Архімандрит Авраамій припустив, що на території святині завжди працювали агенти РФ

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій припустив, що на території святині завжди працювали російські агенти. Про це він розповів в інтерв'ю «Схемам».

Архімандрит Авраамій зазначив, що бачив на території Лаври людей, які дивно поводилися та спілкувалися із духовенством. Він припустив, що, ймовірно, це були представник російських спецслужб.

«Були факти, звичайно. Керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але під час повномасштабного вторгнення на території Лаври дуже часто можна було побачити людей, які дуже дивно поводилися й на богослужіннях, й на зустрічах», – зазначив архімандрит.

Він додав, що не виключає, що це була саме російська агентура, і додав, що «так було завжди».

Нагадаємо, ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві.

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Теги: росія церква ФСБ Києво-Печерська лавра

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