Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України



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На організацію новорічних свят у Києві необхідно до 27 млн грн

Монтаж головної новорічної ялинки України на Софійській площі у Києві розпочнеться 10 грудня. Про це повідомив генеральний директор компанії-організатора проєкту «Новий рік на Софії» Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За його словами, у столиці традиційно будуть встановлювати дві міські ялинки — на Контрактовій площі на Подолі та на Софійській площі. Ялинки та оформлення локацій будуть відрізнятися за тематикою: на Подолі — традиційні українські мотиви, на Софійській площі — класичні європейські.

«На Софійській площі ми робимо щоразу нову тематику, на цей раз поєднаємо тему українського козацтва з Лускунчиком. Встановлювати ялинки будуть 10 грудня, 19-го — відкриття. На Подолі будемо популяризувати полтавську іграшку опішня — це керамічні вироби, на Контрактовій площі ялинка також буде оформлена в стилі традиційної полтавської кераміки. Усього буде близько 700 іграшок, а на Софійській площі більше тисячі», — розповів Добруцький theБабелю.

За його словами, загальна довжина гірлянд складе близько трьох кілометрів, а кількість ліхтариків сягне 42 тис.

Організатори новорічних свят чекають часткового їх фінансування від Київради. «Можливо, цього року виділять гроші для концертної програми, у межах 100-200 тисяч гривень. Концертна програма буде збільшена вдвічі, основні наші українські зірки будуть, діджеї, і більше музики вдень буде українською», — розповів Добруцький.

За його словами, усього на організацію новорічних свят іде від 25 до 27 мільйонів гривень, ці гроші збираються через спонсорів та від продажів на ярмарках. Організатори очікують, що новорічні локації на Софійській і Контрактовій цього року відвідають не менше 4 мільйонів киян і гостей столиці.

Як відомо, що цього року новорічна ялинка і фотозони на Софійській площі будуть в стилі «Чотирьох королівств».

Нагадаємо, головна ялинка країни на Софійській площі чекатиме на киян та гостей міста у період з 19 грудня 2019 року по 13 січня 2020-го, а на Контрактовій площі з 14 грудня 2019-го по 19 січня 2020-го.

Цьогоріч тематикою свята на Софійській площі стане казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. А у святковому містечку знову курсуватиме чарівний полярний експреc.