Концерт на НСК «Олімпійський» у суботу внесе зміни у роботу метро



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Можливе обмеження на вхід трьох станцій підземки

У суботу, 7 вересня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК «Олімпійський» можливі деякі зміни в роботі київського метро. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Зокрема, перед початком концерту з 17:00 до 18:00 можливе обмеження на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

Після закінчення концерту близько 23:00 можливе обмеження на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

У метрополітені зазначили, що цей механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій та перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомляється на сайті НСК «Олімпійський», 7 вересня на стадіоні відбудеться фестиваль Ready.Steady.Favorit. За один вечір співатимуть Мaruv, Макс Барських, гурт Mozgi, Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник, Dilemma, Dzidzio і Tayanna. Саме так компанія Favorit Sport вирішила відзначити своє 20-тиріччя.