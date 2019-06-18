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    Столична декомунізація: за п’ять років перейменовано понад 200 вулиць

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    Столична декомунізація: за п’ять років перейменовано понад 200 вулиць

    Заміни потребують 1377 будинкових покажчиків

    Протягом 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків та площ. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів КМДА Сергій Мрига у відповіді на запит УНН.

    В результаті цього заміни потребують 1377 будинкових покажчиків, а орієнтовна вартість робіт із заміни цих табличок складає 826 тис. грн.

    Як уточнили в КМДА, будинкові покажчики виготовляються з емальованим покриттям на металевій основі. Орієнтовна вартість виготовлення одного будинкового покажчика становить 550-600 грн.

    Як повідомлялося, 29 травня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань вулиць міста Києва.

    4 квітня Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в Печерському районі столиці на вулицю Джона Маккейна.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.

    Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук виключає відкат у питанні декомунізації.

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