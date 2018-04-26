Столична комунальниця отримала в подарунок Tesla і оцінила його в 50 тис. грн

Ще 270 тисяч гривень чиновниці подарував її 87-річний батько

Начальниця планово-економічного відділу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Тетяна Шуберт у 2017 році отримала в подарунок від сина автомобіль Tesla Model S, оцінений в 50 тисяч гривень. Про це повідомляє Bihus.Info. Власницею електрокару Tesla Model S 2013 року випуску Тетяна Шуберт стала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електрокар Tesla Model S

Ще 270 тисяч гривень чиновниці подарував її 87-річний батько

Начальниця планово-економічного відділу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Тетяна Шуберт у 2017 році отримала в подарунок від сина автомобіль Tesla Model S, оцінений в 50 тисяч гривень. Про це повідомляє Bihus.Info.

Власницею електрокару Tesla Model S 2013 року випуску Тетяна Шуберт стала 11 квітня минулого року. Згідно з її декларацією, вартість автомобіля на дату набуття складала 50 тисяч гривень. Проте на даний час на вторинному ринку ціни на такі авто в залежності від комплектації коливаються від 40 до 55 тисяч доларів.

У розділі про доходи комунальниця вказала 50 тисяч гривень подарунку у негрошовій формі від свого сина Володимира Шуберта. Імовірно, мова йде саме про цю автівку.

Ще 270 тисяч гривень чиновниці подарував її 87-річний батько Анатолій Ластовський.

У січні 2016 року Тетяна Шуберт оформила свідоцтво про право власності на 93-метрову квартиру в елітному житловому комплексі Park Avenue VIP, що по проспекту Голосіївському, 60. Ціна подібних квартир від забудовника становить понад 5,5 млн гривень.

Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, Володимир Шуберт володіє ще трьома квартирами у мікрорайоні Позняки. Дві з них були куплені ним у 2012-му, третя - у 2015 році. Окрім цього, торік, після того як подарував Tesla матері, він придбав собі новенький Ford Mondeo вартістю близько 30 тисяч доларів.

Донька комунальниці Анна Шуберт у 2014 році також стала власницею Range Rover Sport 2012 року. На даний час середня ціна такої автівки складає близько 40 тисяч доларів.