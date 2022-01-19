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    Понад тисячу випадків за добу: в Києві стрибок захворюваності на Covid-19

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    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис - Понад тисячу випадків за добу: в Києві стрибок захворюваності на Covid-19
    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис
    фото з відкритих джерел

    Хвороба забрала життя 12 киян

    За минулу добу, 18 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1268 осіб, що на 296 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 347 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 328 тис. осіб (за добу 18 січня – 635)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 12)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 345 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 190 тис. осіб (за добу 18 січня – 491)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 9).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,5 тис.

    Нагадаємо, за минулу добу, 18 січня, в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464).

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    Понад тисячу випадків за добу: в Києві стрибок захворюваності на Covid-19