Понад тисячу випадків за добу: в Києві стрибок захворюваності на Covid-19

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис

Хвороба забрала життя 12 киян

За минулу добу, 18 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1268 осіб, що на 296 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 347 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 328 тис. осіб (за добу 18 січня – 635)

померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 12)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 345 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 190 тис. осіб (за добу 18 січня – 491)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 9).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,5 тис.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 січня, в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464).

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.