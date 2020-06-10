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    У лікарнях Києва рекордна кількість хворих на коронавірус

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    У Києві п&rsquo;ятеро хворих на коронавірус &ndash; на апаратах штучної вентиляції легень - У лікарнях Києва рекордна кількість хворих на коронавірус
    У Києві п’ятеро хворих на коронавірус – на апаратах штучної вентиляції легень

    56 хворих перебувають у важкому стані

    Сьогодні в лікарнях Києва з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії. Із них 9 дітей. 56 людей - у важкому стані. П’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень. Також в лікарнях - 84 хворих з підозрою на коронавірус. Зокрема, 8 дітей», - наголосив Кличко.

    За його словами, велика кількість у столиці і хворих з пневмоніями. «408 пацієнтів лікуються сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів. Тільки за минулу добу госпіталізували 63 людини із захворюванням на пневмонію», - зазначив мер. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    У Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавіруссеред персоналу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ

    Кличко заявив, що Київ поки не може перейти до наступних етапів послаблення карантину. 

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія карантин коронавірус
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