Столична поліція затримала групу осіб за пошкодження агітаційного намету



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Правоохоронці затримали трьох

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, інформує відділ комунікації поліції Києва.

Правопорушники облили невідомою речовиною агітаційну палатку, однак їх швидко затримали правоохоронці та доставили до територіального управління поліції для встановлення всіх обставин події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Перед цим до київських правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Набережно-Корчуватська невідомі облили агітаційний намет. За викликом відразу прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці затримали трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні даного правопорушення. Їх доставили до управління поліції для надання пояснень.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі у рамках розслідування проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, невідомі нападники демонтували палатку «Батьківщини» у Чернівецькій області.