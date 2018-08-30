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    Столична влада оголосила, коли почнеться навчання у школах

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    Столична влада оголосила, коли почнеться навчання у школах

    Київська влада дала можливість школам самим визначатися з часом проведення відповідних святкових заходів з нагоди початку нового навчального року.

    Цього року навчальний процес у школах Києва офіційно розпочнеться 3 вересня. Про це журналістам повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник після засідання колегії КМДА щодо готовності освітніх закладів міста до нового 2018-2019 навчального року.

    «Ми дали можливість батьківським комітетам і школам самим визначатися з часом проведення відповідних святкових заходів з нагоди початку нового навчального року. Велика кількість шкіл їх проведе 1 вересня, враховуючи те, що це субота, вихідний день, і батькам, які ведуть дітей у перший клас, не треба відпрошуватись з роботи. А вже навчальний процес почнеться 3 вересня. Інші проведуть святкові заходи 3 вересня з початком безпосередньо навчального процесу», - сказав Поворозник.

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    Він запевнив, що всі міські школи готові 1 вересня прийняти школярів. «Я можу 100-відсотково запевнити, що шкільні навчальні заклади міста готові до того, щоб прийняти учнів. У нас є невеликі проблеми із забезпеченням приміщень «Нової української школи», тобто реформованих перших класів. Серед причин цього, я підозрюю, є організаційні. Ми проведемо аналіз роботи відповідних керівників з відповідними висновками. Буде відповідальність кожного за те, яким чином все це було підготовлено. Зазначу, що питань з коштами практично не було у процесі підготовки до нового навчального року», - наголосив Поворозник.

    За його словами, у Києві немає шкіл, де через ремонт не може розпочатися навчальний процес. «У нас є школи, де не завершено ремонт, але там зроблено всі роботи, щоб діти мали можливість йти до школи. І роботи, які будуть далі проводитись, – це ті, які не заважають навчанню. А так всі школи у нас готові прийняти дітей 1 або 3 вересня», - зазначив Поворозник.

    Водночас він додав, що існує проблема із забезпеченням «Нової української школи» відповідним обладнанням реформованих перших класів. «У різних районах є по-різному забезпечення новими партами НУШ. Наприклад, Шевченківський, Печерський та ще декілька районів практично стовідсотково забезпечені. Що стосується Дарницького, Солом’янського та Подільського районів – то там забезпеченість від 30 до 60% з розумінням того, що ця проблема має бути вирішена до кінця жовтня», - прокоментував Поворозник і додав, що причини такого забезпечення будуть з’ясовані найближчим часом.

    Щодо вчителів початкової школи він повідомив, що для НУШ вони підготовлені. «Курси для вчителів не є одноразовими, а постійними. Здається, 1,3 тис. вчителів беруть в цьому участь», - додав він.

    Як нагадали у КМДА, новий навчальний 2018-2019 рік є визначним для освіти України, оскільки розпочинається перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання. На впровадження концепції НУШ місту виділено 69,6 млн грн державної субвенції, а саме: 16,3 млн грн на навчання вчителів та 53,3 млн грн на створення нового освітнього середовища. Крім того, для підготовки закладів освіти київська міська влада виділила ще близько 150 млн грн. У КМДА наголосили, що Київ – єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів саме на впровадження НУШ.

    У Києві цього року до перших класів підуть 34 тис. дітей.

    Джерело: УНІАН

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