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    Столична влада оголосила точну кількість киян

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    Столична влада оголосила точну кількість киян

    Точна інформація про чисельний склад зареєстрованого населення знаходиться в Електронному реєстрі територіальної громади

    У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що ці дані взяті з Електронного реєстру територіальної громади, - першого в Україні.

    «Ми поки що єдине місто, де точна та актуальна інформація про чисельний склад зареєстрованого населення знаходиться в електронному вигляді. Насправді, це дуже важливо, адже відтепер ми зможемо контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, володіти інформацією про демографічний стан тощо», - підкреслив Давтян.

    Він також звернув увагу на те, що чисельність жінок у столиці переважає. «На сьогодні зареєстровано 1 504 144 жінки, а це 56,7%», - вказав Давтян.

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    Як повідомили у КМДА, за допомогою Електронного реєстру територіальної громади можна визначити:

    • кількість офіційно зареєстрованих осіб у Києві;
    • кількість осіб за статтю та віком (дані дають зрозуміти, скільки дітей піде до дитячого садка чи школи у найближчому навчальному році);
    • кількість тимчасово зареєстрованих громадян (студенти, військові, іноземці, які живуть або працюють у Києві та прописані у місті на час роботи чи навчання);
    • кількість пенсіонерів (це допомагає визначити, скільки необхідно коштів на міські пільги для цієї категорії);
    • рівень заселеності районів міста (важливо враховувати при проектуванні нових будівель, комунікацій, транспортних розв’язок);
    • середній вік населення міста (дані можуть допомогти спрогнозувати розвиток на наступні роки: чи збільшиться кількість людей працездатного віку, чи зросте народжуваність) тощо.
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