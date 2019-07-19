Столична влада оголосила точну кількість киян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Точна інформація про чисельний склад зареєстрованого населення знаходиться в Електронному реєстрі територіальної громади

У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що ці дані взяті з Електронного реєстру територіальної громади, - першого в Україні.

«Ми поки що єдине місто, де точна та актуальна інформація про чисельний склад зареєстрованого населення знаходиться в електронному вигляді. Насправді, це дуже важливо, адже відтепер ми зможемо контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, володіти інформацією про демографічний стан тощо», - підкреслив Давтян.

Він також звернув увагу на те, що чисельність жінок у столиці переважає. «На сьогодні зареєстровано 1 504 144 жінки, а це 56,7%», - вказав Давтян.

Як повідомили у КМДА, за допомогою Електронного реєстру територіальної громади можна визначити: