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    Столична влада оголосила, як і коли пройде останній дзвоник у школах Києва

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    Останній дзвоник у школах Києва пролунає наприкінці травня - Столична влада оголосила, як і коли пройде останній дзвоник у школах Києва
    Останній дзвоник у школах Києва пролунає наприкінці травня
    Фото з відкритих джерел

    Школи самостійно можуть визначити зручний день і час для останнього дзвоника

    У Києві свято останнього дзвоника у школах відбудеться для перших та випускних класів. Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко.

    «Місто готується до завершення навчального року. Цьогоріч ми його завершуватимемо за тим же принципом, що й минулого року. Тобто у нас будуть брати участь в останніх дзвониках перші і останні класи. Школа може сама визначати формат, але, звичайно, з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень», – сказала Старостенко.

    Чиновниця додала, що КМДА дає рекомендації щодо проведення останніх дзвоників у школах – вони відбудуться наприкінці наступного тижня, але школи самостійно можуть визначити зручний день і час для цього.

    Стосовно проведення випускних вечорів для тих, хто завершує навчання в закладах середньої освіти в цьому році, Старостенко наголосила, що, як і в минулі роки, у школах відбуватиметься тільки вручення атестатів із дотриманням карантинних обмежень.

    «За можливості це відбуватиметься на вулиці, якщо дозволятиме погода, а всі інші святкування - це відповідальність батьків. Якщо вони (заходи. – Ред.) будуть проводитися, то це не має відбуватися в закладах освіти», – зазначила Старостенко.

    Заступниця голови КМДА додала, що на сьогодні всі школи в Києві працюють, лише окремі класи знаходяться на карантині з огляду на виявлені випадки захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, заступник голови КМДА Валентин Мондріївський пообіцяв, що навчальний рік у Києві закінчиться у травні, тому що під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно. Департамент освіти і науки Києва рекомендував директорам шкіл проводити останній дзвоник 26 травня.

    Навчальний рік у закладах освіти Київщини завершиться 28 травня.

    Теги: Київ школа КМДА кияни школярі
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    Столична влада оголосила, як і коли пройде останній дзвоник у школах Києва