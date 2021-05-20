Столична влада оголосила, як і коли пройде останній дзвоник у школах Києва
Школи самостійно можуть визначити зручний день і час для останнього дзвоника
У Києві свято останнього дзвоника у школах відбудеться для перших та випускних класів. Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко.
«Місто готується до завершення навчального року. Цьогоріч ми його завершуватимемо за тим же принципом, що й минулого року. Тобто у нас будуть брати участь в останніх дзвониках перші і останні класи. Школа може сама визначати формат, але, звичайно, з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень», – сказала Старостенко.
Чиновниця додала, що КМДА дає рекомендації щодо проведення останніх дзвоників у школах – вони відбудуться наприкінці наступного тижня, але школи самостійно можуть визначити зручний день і час для цього.
Стосовно проведення випускних вечорів для тих, хто завершує навчання в закладах середньої освіти в цьому році, Старостенко наголосила, що, як і в минулі роки, у школах відбуватиметься тільки вручення атестатів із дотриманням карантинних обмежень.
«За можливості це відбуватиметься на вулиці, якщо дозволятиме погода, а всі інші святкування - це відповідальність батьків. Якщо вони (заходи. – Ред.) будуть проводитися, то це не має відбуватися в закладах освіти», – зазначила Старостенко.
Заступниця голови КМДА додала, що на сьогодні всі школи в Києві працюють, лише окремі класи знаходяться на карантині з огляду на виявлені випадки захворювання на Covid-19.
Нагадаємо, заступник голови КМДА Валентин Мондріївський пообіцяв, що навчальний рік у Києві закінчиться у травні, тому що під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно. Департамент освіти і науки Києва рекомендував директорам шкіл проводити останній дзвоник 26 травня.
Навчальний рік у закладах освіти Київщини завершиться 28 травня.