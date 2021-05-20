Столична влада оголосила, як і коли пройде останній дзвоник у школах Києва

Школи самостійно можуть визначити зручний день і час для останнього дзвоника

У Києві свято останнього дзвоника у школах відбудеться для перших та випускних класів. Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко.

«Місто готується до завершення навчального року. Цьогоріч ми його завершуватимемо за тим же принципом, що й минулого року. Тобто у нас будуть брати участь в останніх дзвониках перші і останні класи. Школа може сама визначати формат, але, звичайно, з дотриманням усіх протиепідемічних обмежень», – сказала Старостенко.

Чиновниця додала, що КМДА дає рекомендації щодо проведення останніх дзвоників у школах – вони відбудуться наприкінці наступного тижня, але школи самостійно можуть визначити зручний день і час для цього.

Стосовно проведення випускних вечорів для тих, хто завершує навчання в закладах середньої освіти в цьому році, Старостенко наголосила, що, як і в минулі роки, у школах відбуватиметься тільки вручення атестатів із дотриманням карантинних обмежень.