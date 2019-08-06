Столична влада планує за 0,5 млрд грн відремонтувати проїзди у дворах



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Асфальтне покриття замінять у 800 дворах

Цього року у Києві відремонтують асфальтне покриття понад 800 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Одним із пріоритетних напрямів роботи у програмі соціально-економічного розвитку столиці визначено ремонт асфальтного покриття у дворах. Цьогоріч на ремонт міжквартальних поїздів та прибудинкових територій із бюджету міста виділено понад 550 млн грн. Роботи завершено на 40% об’єктів в усіх районах столиці, зараз триває найбільш активна фаза виконання робіт. Тож на 70% об’єктів у Дарницькому районі роботи вже виконано, найменший відсоток виконання – 25% в Оболонському районі. На решті об’єктів ремонти ще тривають і будуть завершені до настання холодів. До речі, про стан виконання робіт дізнаюся не з паперових звітів, а особисто інспектую їх перебіг», – розповів Поворозник.

Він зауважив що на багатьох об’єктах ремонт асфальту не здійснювався понад 15 років.

«Зрозуміло, що стан дорожнього покриття у таких дворах, м’яко кажучи, не найкращий. Повністю поділяю невдоволення киян із сусідніх будинків, де не йдуть ремонти. Проте запевняю, що ми плануємо за наступні роки відремонтувати усі двори, які того потребують», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві дорожники ремонтують Борщагівський шляхопровід, що на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса.

На початок серпня вже виконані роботи з бетонування монолітної плити трамвайної частини на двох прогонах та частково автомобільного проїзду. Дорожники продовжують роботи із заміни балок, армування та демонтажу тротуарних блоків. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу.