Столична влада попередила про можливість обмеження в’їзду фур у Київ

Рішення про обмеження буде прийняте у разі посилення снігопаду

Протягом 28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити через погіршення погодних умов. Відповідне повідомлення поширила Київська міська державна адміністрація. Рішення про обмеження буде прийняте у разі посилення снігопаду. Столична влада просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів. Окрім того,



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Рішення про обмеження буде прийняте у разі посилення снігопаду

Протягом 28-29 січня в’їзд великовагового транспорту до столиці можуть обмежити через погіршення погодних умов. Відповідне повідомлення поширила Київська міська державна адміністрація.

Рішення про обмеження буде прийняте у разі посилення снігопаду. Столична влада просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

Окрім того, аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

Також міська влада переконливо просить киян за умов погіршення погоди не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Раніше столична влада попереджала Киян про можливість ожеледиці на дорогах.