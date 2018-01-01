Столична влада попередила водіїв про ожеледицю

Киян попередили про сильний вітер у понеділок, 29 січня

У понеділок, 29 січня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах – подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадало основні правила



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Киян попередили про сильний вітер у понеділок, 29 січня

У понеділок, 29 січня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах – подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадало основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, з понеділка по всій Україні очікується підвищення температури.