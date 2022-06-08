Посол розповів, що заважає Ізраїлю надати українцям «Залізний купол»

Продаж Ізраїлем «Залізного куполу» малоймовірний

Україна має намір придбати в Ізраїлю мобільну всепогодну систему протиповітряної оборони «Залізний купол» (Iron Dome). Про це повідомив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, якого цитує The Jerusalem Post.

Він розповів, що днями США дали дозвіл на передачу Україні протитанкової системи Spike із Німеччини, виробленої ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems, проте влада Ізраїлю відмовила. Також він наголосив, ізраїльська преса практично не висвітлює війну Росії в Україні, тоді як українці так потребують допомогу Ізраїлю. При цьому не задарма, а готові платити з метою врятувати життя громадян.

«...хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності… Нам потрібна допомога Ізраїлю… Я маю на увазі, нам потрібна військово-технічна підтримка; нам потрібен Залізний купол, який дозволить врятувати наших цивільних жінок та дітей від ударів російських ракет по нашій території. Нам не потрібна пожертва, ми хочемо її купити», – зазначив посол.

Він нагадав, що Україна від початку війни не співпрацювала з Ізраїлем у військово-технічній сфері. Також ця країна так і не дала згоди на лікування бійців, та висловив подяку громадянам, компаніям та організаціям Ізраїлю за допомогу з перших днів війни.

Видання пише, посилаючись на джерела, що продаж Ізраїлем «Залізного куполу» малоймовірний через угоду, підписану зі Сполученими Штатами, та норм стосовно військового експорту.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення «Залізний купол».

Крім того, Корнійчук повідомив, що Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на поставку протитанкових ракет Spike для України з ізраїльською ліцензією.

Нагадаємо, раніше Глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола».

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