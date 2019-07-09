Столична влада продає комунальні об’єкти за рекордними цінами



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Процес малої приватизації в Києві відбувається на відкритих електронних аукціонах в системі ProZorro

Нежилий будинок на Грушевського продано за 39,39 млн грн

За результатами аукціонів, які відбулися в електронній торговій системі ProZorro 5 липня, до оформлення результатів продажу готові чотири об’єкти в Києві. Загалом торги відбулися у відкритій та конкурентній атмосфері, що показало потенційно хороші результати для бюджету міста. Зокрема, лише за приміщення на вулиці Михайла Грушевського, 3 ціна зросла у понад 57 разів. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, інформує пресслужба КМДА.

«Процес малої приватизації в місті Києві відбувається через продаж на відкритих електронних аукціонах в системі «ProZorro.Продажі». Я переконаний, що це наразі найдемократичніший варіант здійснення продажу непрофільних активів комунального майна, адже система мінімізує втручання владних структур і дозволяє максимальній кількості учасників брати участь. Це створює активне конкурентне середовище, що і доводять липневі торги. За 4 об’єкти комунальної власності, зокрема, боролися майже 100 учасників. Наразі міська влада повністю готова до оформлення результатів продажу та сподівається на такі ж наміри з боку переможців цих аукціонів», – зазначив Слончак.

Він повідомив, що в липні до продажу пропонувалося:

нежиле приміщення загальною площею 23,4 кв. м, розташоване в Печерському районі Києва на вул. Кропивницького, будинок 18. В аукціоні взяли учать 44 учасники, переможцем запропоновано за об’єкт 720 тис. грн;

нежитлова будівля загальною площею 75,7 кв. м, розташована у Печерському районі Києва на вул. Менделєєва, 12. В аукціоні взяв участь 31 учасник, переможцем запропоновано за об’єкт 1,5 млн грн;

нежилий будинок загальною площею 239,70 кв. м, розташований у Печерському районі Києва на вул. Грушевського, 3. В аукціоні взяв участь 31 учасник, переможцем запропоновано за об’єкт 39,39 млн грн;

нежитлова будівля загальною площею 136,2 кв. м, розташована у Голосіївському районі Києва на вул. Лисогірська, 6. В аукціоні взяли участь 11 учасників, переможцем запропоновано за об’єкт 400 тис. грн.

«Також на днях відбулись засідання аукціонних комісій, на яких визначені стартові ціни та ухвалені відповідні рішення щодо затвердження умов продажу на електронних аукціонах. Невдовзі буде запропонована ще низка інших цікавих об’єктів, які обов’язково знайдуть нового власника. Зокрема, під час розгляду та обговорення комісії, як і раніше повідомлялося міською владою, з метою уникнення спекуляцій було прийнято рішення виставити на «ProZorro.Продажі» також приміщення на вулиці Богдана Хмельницького, 34 (1419,3 кв. м). Тож, запрошуємо всіх зацікавлених до участі у наступних аукціонах», — повідомив заступник голови.