Столична влада таємно перевірила, як виконується прибирання в будинках



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Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв проінспектував 5 будинків Фото: пресслужба КМДА

Результатом перевірки стануть висновки щодо керівників комунальних підприємств та їх підрозділів

Сьогодні, 8 серпня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв перевірив, як столичні комунальні підприємства виконують щотижневі прибирання під умовною назвою «Чистий четвер». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, він зранку проінспектував 5 будинків на вулиці Вишгородській, проспекті Гонгадзе (Подільський район), а також на вулиці Щербаківського на Нивках (Шевченківський район).

«Сьогодні у Києві прибирання у під’їздах виконують або закріплені за адресами двірники, або бригади працівників. Бригадний метод застосовують, коли є нестача працівників. Сьогодні ми перевірили кілька адрес, і зауваження, що ми маємо, стосуються не лінійного персоналу, тобто прибиральників, а майстрів та керівників. Останні повинні надати інвентар та миючі засоби, організувати роботу та проконтролювати санітарний стан будинку», – сказав Пантелеєв.

Він заявив, що такі таємні перевірки продовжуватимуться, і їх результатом стануть традиційно висновки щодо керівників підприємств та їх підрозділів.

Нагадаємо, 7 серпня Пантелеєв проінспектував, як здійснюється роздільний збір сміття у Голосіївському, Солом’янському та Подільському районах Києва.