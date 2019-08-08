  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада таємно перевірила, як виконується прибирання в будинках

    • Розсилка
    Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв&nbsp;проінспектував 5 будинків&nbsp; - Столична влада таємно перевірила, як виконується прибирання в будинках
    Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв проінспектував 5 будинків 
    Фото: пресслужба КМДА

    Результатом перевірки стануть висновки щодо керівників комунальних підприємств та їх підрозділів

    Сьогодні, 8 серпня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв перевірив, як столичні комунальні підприємства виконують щотижневі прибирання під умовною назвою «Чистий четвер». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Зокрема, він зранку проінспектував 5 будинків на вулиці Вишгородській, проспекті Гонгадзе (Подільський район), а також на вулиці Щербаківського на Нивках (Шевченківський район).

    «Сьогодні у Києві прибирання у під’їздах виконують або закріплені за адресами двірники, або бригади працівників. Бригадний метод застосовують, коли є нестача працівників. Сьогодні ми перевірили кілька адрес, і зауваження, що ми маємо, стосуються не лінійного персоналу, тобто прибиральників, а майстрів та керівників. Останні повинні надати інвентар та миючі засоби, організувати роботу та проконтролювати санітарний стан будинку», – сказав Пантелеєв.

    Він заявив, що такі таємні перевірки продовжуватимуться, і їх результатом стануть традиційно висновки щодо керівників підприємств та їх підрозділів.

    Нагадаємо, 7 серпня Пантелеєв проінспектував, як здійснюється роздільний збір сміття у Голосіївському, Солом’янському та Подільському районах Києва. 

    Читайте також
    Київ КМДА будинок влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ