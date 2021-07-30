Забудовник збирається зносити найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)

Наразі невідомо, чи має забудовник всі дозвільні документи для будівництва

На провулку Лужевського, 3, між «тарілкою» і ТРЦ, забудовник збирається знести найстаріший будинок на Либідській площі. Цього року йому виповнилося 83 роки. Про це повідомляє Громадська організація «Мапа реновації».

Будівля збудована 1938 року та зберігає пам'ять про ті далекі часи, коли провулок Лужевського був головним шляхопроводом на Деміївку.

Довоєнний будинок цінний як приклад парадного промислового будівництва. Його спроєктували в стилі неокласицизм. Про це свідчать загальні пропорції фасаду, наявність арочних вікон та характерного карнизу.

«Тепер будинок 1938 року збираються зносити. Про це відкрито кажуть робітники з будівельного майданчика. Біля стін будівлі зводять гігантський паркан (мабуть, щоб не впав ненароком)», – йдеться в повідомленні активістів.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

28 липня біля будівлі «Квіти України» розпочався демонтаж огорожі, встановленої забудовником.

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія), має намір восени почати реконструкцію об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг із ресторанами і спорткомплексом.