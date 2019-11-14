Укрзалізниця вирішила добудувати Дарницький вокзал і відкрити в ньому торгово-розважальний центр



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Незавершеним залишається будівництво головної будівлі Дарницького вокзалу

Дарницький вокзал стоїть недобудований з 2007 року

Укрзалізниця планує передати в концесію залізничний вокзал на станції «Дарниця» в Києві. Він один із перших у переліку об’єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«До прийняття Закону України «Про концесії», на жаль, механізмів для розбудови цього об’єкту не було. Тепер ми маємо дієвий інструмент та перспективу для залучення інвесторів», - сказав він.

За словами Кравцова, саме завдяки залученню приватного капіталу планується добудувати цей об’єкт та зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами.

Раніше директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський заявив, що Укрзалізниця не буде добудовувати Дарницький вокзал в столиці, оскільки не бачить економічної доцільності проєкту.

У 2015 році Укрзалізниця мала намір відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

«Ми робимо експертизу цієї будівлі, після чого проєкт буде розбитий на три черги. Перша черга - це буде та частина будівлі, яка розташована найближче до існуючого вокзалу, ми там хочемо зробити «Укрзалізницю new». В існуючому головному офісі УЗ залишиться тільки апарат управління самого ПАТ, а всі нові компанії, які будуть створюватися (пасажирська, вантажна, промислова) будуть розташовуватися в будівлі Дарницького вокзалу», - казав у грудні 2015 року на той момент в.о. голови правління УЗ Володимир Завгородній.

Перша черга будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в Києві була завершена в січні 2007 року. Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без оздоблення та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання й водовідведення.