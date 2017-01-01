Столичні комунальники встановили у центрі міста дорожній знак з помилками (фотофакт)
- Сьогодні, 11:18
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Кияни дивуються безграмотності комунальщиків
У Києві на перехресті вулиці Терещенківській і бульвару Шевченка з'явився інформаційний знак з великою кількістю помилок.
Фото знака з'явилося у пабліку «Наш Київ» в Facebook.
Кияни активно коментують помилки і висловлюють свої припущення, що саме потрібно виправити.
«Знайомий почерк! Мені здається, це наш мер», - іронізує в коментарях Юрій Печорний.
«Здається, працював Google Translate або Аліекспресс Перекладач)))», - сміється Olexandr Romas.
Джерело: Сегодня