Столичні комунальники встановили у центрі міста дорожній знак з помилками (фотофакт)

Кияни дивуються безграмотності комунальщиків

У Києві на перехресті вулиці Терещенківській і бульвару Шевченка з'явився інформаційний знак з великою кількістю помилок. Фото знака з'явилося у пабліку «Наш Київ» в Facebook. Кияни активно коментують помилки і висловлюють свої припущення, що саме потрібно виправити. «Знайомий почерк! Мені здається, це наш мер»,