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    Столичні комунальники встановили у центрі міста дорожній знак з помилками (фотофакт)

    Кияни дивуються безграмотності комунальщиків
    У Києві на перехресті вулиці Терещенківській і бульвару Шевченка з'явився інформаційний знак з великою кількістю помилок. Фото знака з'явилося у пабліку «Наш Київ» в Facebook. Кияни активно коментують помилки і висловлюють свої припущення, що саме потрібно виправити. «Знайомий почерк! Мені здається, це наш мер»,
    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка

    Кияни дивуються безграмотності комунальщиків

    У Києві на перехресті вулиці Терещенківській і бульвару Шевченка з'явився інформаційний знак з великою кількістю помилок.

    Фото знака з'явилося у пабліку «Наш Київ» в Facebook.

    Кияни активно коментують помилки і висловлюють свої припущення, що саме потрібно виправити.

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    «Знайомий почерк! Мені здається, це наш мер», - іронізує в коментарях Юрій Печорний.

    «Здається, працював Google Translate або Аліекспресс Перекладач)))», - сміється Olexandr Romas.

    Джерело: Сегодня

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