Столичні медики виграли ІІ Чемпіонат України з футболу серед лікарів

Вже другий рік поспіль кубок Чемпіонату потрапляє до рук киян

Київські медики перемогли у ІІ Чемпіонаті України з футболу серед лікарів. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. Вона зазначила, що вже другий рік поспіль кубок Чемпіонату потрапляє до рук киян, які цього року змагалися за нього із 8 іншими командами з усіх куточків України. «Я дякую



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Вже другий рік поспіль кубок Чемпіонату потрапляє до рук киян

Київські медики перемогли у ІІ Чемпіонаті України з футболу серед лікарів. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що вже другий рік поспіль кубок Чемпіонату потрапляє до рук киян, які цього року змагалися за нього із 8 іншими командами з усіх куточків України.

«Я дякую Національній футбольній збірній України серед лікарів за таку чудову можливість для медиків згуртуватися в спорті! І ще – за можливість на всю країну та за її межами голосно заявити – медики за здоровий спосіб життя!» – зауважила Гінзбург.

Від імені Департаменту охорони здоров’я Києва та всієї медичної спільноти столиці директор Департаменту привітала лікарів-переможців, побажала завжди гарного спортивного настрою, гідних суперників та завзятих уболівальників.