Столичні посадовці підозрюються у розтраті понад 1,2 млн грн, виділених на ремонт школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На капітальний ремонт фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі столиці було виділено 6 млн грн

Фігурнатам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру колишньому та діючому керівникам одного із комунальних підприємств та їх пособнику у розтраті понад 1,2 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що у червні 2018 року комунальним підприємством було укладено договір з товариством-підрядником щодо капітального ремонту фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі столиці. На виконання зазначених робіт підозрювані перевели на рахунок підрядника 6 мільйонів гривень, виділених з місцевого бюджету. Однак, в ході перевірки, правоохоронцями встановлено, що вартість та обсяг виконання робіт значно різняться в тому, що зазначено у документах і фактично виконано. Різниця становить понад 1,2 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

В ході проведених обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів вилучено печатки суб’єктів господарювання, тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність правопорушників.

Наразі за даним фактом повідомлено про підозру екскерівникові комунального підприємства за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, діючому керівникові комунального підприємства - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, директору підрядної організації за ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших посадових осіб комунального підприємства.