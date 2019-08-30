  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні посадовці підозрюються у розтраті понад 1,2 млн грн, виділених на ремонт школи

    • Розсилка
    На капітальний ремонт фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі столиці було виділено 6 млн грн - Столичні посадовці підозрюються у розтраті понад 1,2 млн грн, виділених на ремонт школи
    На капітальний ремонт фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі столиці було виділено 6 млн грн

    Фігурнатам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років

    Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру колишньому та діючому керівникам одного із комунальних підприємств та їх пособнику у розтраті понад 1,2 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Встановлено, що у червні 2018 року комунальним підприємством було укладено договір з товариством-підрядником щодо капітального ремонту фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі столиці. На виконання зазначених робіт підозрювані перевели на рахунок підрядника 6 мільйонів гривень, виділених з місцевого бюджету. Однак, в ході перевірки, правоохоронцями встановлено, що вартість та обсяг виконання робіт значно різняться в тому, що зазначено у документах і фактично виконано. Різниця становить понад 1,2 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

    В ході проведених обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів вилучено печатки суб’єктів господарювання, тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність правопорушників.

    Читайте також

    Наразі за даним фактом повідомлено про підозру екскерівникові комунального підприємства за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, діючому керівникові комунального підприємства - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, директору підрядної організації за ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

    Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших посадових осіб комунального підприємства.

     

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал школа ремонт розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ